Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau
Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau vendredi 31 juillet 2026.
Pau
Murder Party au cercle anglais
Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Animation à partir de 12 ans
Un meurtre a été commis au Cercle anglais dans la villa Lawrance !
Vous avez 1h15 pour résoudre l’enquête et découvrir ce patrimoine emblématique de la ville de Pau.
Affûtez votre esprit de déduction. .
Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Murder Party au cercle anglais
L’événement Murder Party au cercle anglais Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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