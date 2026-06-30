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Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau

Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau

Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Cercle anglais Villa Lawrance
Adresse
68 Rue Montpensier
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Pau

Murder Party au cercle anglais

Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Animation à partir de 12 ans

Un meurtre a été commis au Cercle anglais dans la villa Lawrance !
Vous avez 1h15 pour résoudre l’enquête et découvrir ce patrimoine emblématique de la ville de Pau.
Affûtez votre esprit de déduction.   .

Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Murder Party au cercle anglais

L’événement Murder Party au cercle anglais Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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