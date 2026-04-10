Murder Party le cercle des femmes de Normandie Le P’tit Café de Nonant Le Merlerault

Le Merlerault

Murder Party le cercle des femmes de Normandie

Le P’tit Café de Nonant 24 rue de la Martinière Nonant-le-Pin Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:50:00

Date(s) :

2026-07-21

Comme chaque année, des femmes qui ont marqué l’histoire normande ont décidé de se retrouver pour célébrer l’anniversaire du droit de vote des femmes. Alors que la Dame aux camélias, Charlotte Corday, Marie Harel et de nombreuses personnalités féminines de Normandie se sont rassemblées au manoir de Mahoun, l’une d’entre elles est retrouvée assassinée… C’est sûr, l’assassin est parmi vous ! À vous d’incarner un personnage et de mener l’enquête.

Lors de ce jeu de rôle grandeur nature, vous devrez suivre les indices, interroger chacune des invitées et démêler l’intrigue pour rétablir la vérité !

> A partir de 12 ans

> Réservation obligatoire jeu limité à 16 personnes un minimum de 8 personnes sera nécessaire pour assurer l’activité. .

Le P’tit Café de Nonant 24 rue de la Martinière Nonant-le-Pin Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Murder Party le cercle des femmes de Normandie

L’événement Murder Party le cercle des femmes de Normandie Le Merlerault a été mis à jour le 2026-04-16 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault