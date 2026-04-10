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Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval RDV devant la mairie de Le Merlerault Le Merlerault

Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval RDV devant la mairie de Le Merlerault Le Merlerault jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : RDV devant la mairie de Le Merlerault

Adresse : 5 place de l'Hôtel de Ville

Ville : 61240 Le Merlerault

Département : Orne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Merlerault

Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval

RDV devant la mairie de Le Merlerault 5 place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Randonnée guidée sur le circuit de Montmarcé à la découverte du cheval normand et de son territoire.
Au programme, balade commentée à travers champs, visite du Haras de la Soudarderie, petite visite du Merlerault et autres surprises.

Activité de 3h30 avec 1h50 de marche soit 6km Dénivelé de 240m.

> Prévoir des chaussures de marche
> A partir de 8 ans
> Max 20 personnes
> Inscription obligatoire par téléphone ou sur la billetterie en ligne   .

RDV devant la mairie de Le Merlerault 5 place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 

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English : Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval

L’événement Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval Le Merlerault a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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