Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval RDV devant la mairie de Le Merlerault Le Merlerault
Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval RDV devant la mairie de Le Merlerault Le Merlerault jeudi 23 juillet 2026.
Le Merlerault
Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval
RDV devant la mairie de Le Merlerault 5 place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Randonnée guidée sur le circuit de Montmarcé à la découverte du cheval normand et de son territoire.
Au programme, balade commentée à travers champs, visite du Haras de la Soudarderie, petite visite du Merlerault et autres surprises.
Activité de 3h30 avec 1h50 de marche soit 6km Dénivelé de 240m.
> Prévoir des chaussures de marche
> A partir de 8 ans
> Max 20 personnes
> Inscription obligatoire par téléphone ou sur la billetterie en ligne .
RDV devant la mairie de Le Merlerault 5 place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42
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English : Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval
L’événement Randonnée pédestre au Merlerault Terre de Cheval Le Merlerault a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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