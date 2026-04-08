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Repas concert Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault

Repas concert Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Hôtel de Ville

Adresse : Le Merlerault

Ville : 61240 Le Merlerault

Département : Orne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Merlerault

Repas concert

Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée rougail saucisses avec un groupe musical qui anime la soirée.   .

Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Le Merlerault 61240 Orne Normandie   nicolas.helene.dumesnil@club-internet.fr

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English : Repas concert

L’événement Repas concert Le Merlerault a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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