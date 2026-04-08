Repas concert Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Repas concert Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault lundi 13 juillet 2026.
Le Merlerault
Repas concert
Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée rougail saucisses avec un groupe musical qui anime la soirée. .
Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault Le Merlerault 61240 Orne Normandie nicolas.helene.dumesnil@club-internet.fr
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English : Repas concert
L’événement Repas concert Le Merlerault a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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