Prest’Arts

Le Merlerault Domaine de Prestal Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Le Domaine de Prestal accueille des artistes et artisans locaux (sculpteur sur pierre, sur bois, créateurs de bijoux, mosaïste,…) le temps d’un week-end illuminé à la bougie. Pour le plaisir des yeux, des voitures anciennes déambuleront dans le Domaine. Venez les rencontrer et échanger avec eux.

Un espace bar et restauration seront également à disposition. .

Le Merlerault Domaine de Prestal Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 6 32 27 53 37 nicolas@domainedeprestal.fr

English : Prest’Arts

L’événement Prest’Arts Le Merlerault a été mis à jour le 2026-02-20 par Conseil départemental de l’Orne