Prest’Arts Le Merlerault Le Merlerault
Prest’Arts Le Merlerault Le Merlerault vendredi 29 mai 2026.
Prest’Arts
Le Merlerault Domaine de Prestal Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Le Domaine de Prestal accueille des artistes et artisans locaux (sculpteur sur pierre, sur bois, créateurs de bijoux, mosaïste,…) le temps d’un week-end illuminé à la bougie. Pour le plaisir des yeux, des voitures anciennes déambuleront dans le Domaine. Venez les rencontrer et échanger avec eux.
Un espace bar et restauration seront également à disposition. .
Le Merlerault Domaine de Prestal Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 6 32 27 53 37 nicolas@domainedeprestal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prest’Arts
L’événement Prest’Arts Le Merlerault a été mis à jour le 2026-02-20 par Conseil départemental de l’Orne