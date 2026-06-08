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AGENDA · Moulins

Murder party L’hôte qui tombe à pic ! place du Colonel Laussedat Moulins

samedi 10 octobre 2026 · place du Colonel Laussedat · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
place du Colonel Laussedat
Adresse
Maison Mantin
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
15 15 15

Moulins

Murder party L’hôte qui tombe à pic !

place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Un crime a été commis dans la maison de Louis Mantin ! Venez enquêter et interroger les suspects, émotions garanties !
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place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 

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English :

A crime has been committed in Louis Mantin’s house! Come and investigate and question the suspects excitement guaranteed!

L’événement Murder party L’hôte qui tombe à pic ! Moulins a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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