Murder party L’hôte qui tombe à pic ! place du Colonel Laussedat Moulins
samedi 10 octobre 2026 · place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Murder party L’hôte qui tombe à pic !
place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Un crime a été commis dans la maison de Louis Mantin ! Venez enquêter et interroger les suspects, émotions garanties !
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place du Colonel Laussedat Maison Mantin Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
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English :
A crime has been committed in Louis Mantin’s house! Come and investigate and question the suspects excitement guaranteed!
L’événement Murder party L’hôte qui tombe à pic ! Moulins a été mis à jour le 2026-06-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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