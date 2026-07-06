Informations pratiques

Moulins

Marché des producteurs

Cours Jean Jaurès Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 00:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Animations enfants et concert « La Milca ».

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Cours Jean Jaurès Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr

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English :

Children’s activities and a concert by « La Milca. »

L’événement Marché des producteurs Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région