Tournoi de Green Volley Stade Pierre Faure Moulins

Informations pratiques

Moulins

Tournoi de Green Volley

Stade Pierre Faure Allée des soupirs Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Tournoi 3×3 mixte sur herbe

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Stade Pierre Faure Allée des soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 77 14 75 moulins3v@gmail.com

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English :

Mixed 3×3 Tournament on Grass

L’événement Tournoi de Green Volley Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région