AGENDA · Moulins
Tournoi de Green Volley Stade Pierre Faure Moulins
samedi 29 août 2026 · Stade Pierre Faure · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Tournoi de Green Volley
Stade Pierre Faure Allée des soupirs Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Tournoi 3×3 mixte sur herbe
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Stade Pierre Faure Allée des soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 77 14 75 moulins3v@gmail.com
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English :
Mixed 3×3 Tournament on Grass
L’événement Tournoi de Green Volley Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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