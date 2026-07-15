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AGENDA · Moulins

Tournoi de Green Volley Stade Pierre Faure Moulins

samedi 29 août 2026 · Stade Pierre Faure · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Stade Pierre Faure
Adresse
Allée des soupirs
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
12 12 12

Moulins

Tournoi de Green Volley

Stade Pierre Faure Allée des soupirs Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Tournoi 3×3 mixte sur herbe
  .

Stade Pierre Faure Allée des soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 77 14 75  moulins3v@gmail.com

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English :

Mixed 3×3 Tournament on Grass

L’événement Tournoi de Green Volley Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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