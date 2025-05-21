« Murder party » : menez l’enquête !, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois
« Murder party » : menez l’enquête !, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois samedi 23 mai 2026.
« Murder party » : menez l’enquête ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Murder party au musée ! Avec l’association tavelloise Comédies et Compagnie !
À l’occasion de la Nuit des Musées, le musée d’art se transforme en scène de crime…
Un meurtre a été commis au cœur des collections.
️♀️ Enquêtez, observez, déduisez… et démasquez le coupable avant la fin de la nuit !
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…
Murder party au musée ! Avec l’association tavelloise Comédies et Compagnie !
©ministère de la Culture
À voir aussi à Arbois (Jura)
- Festival de la randonnée Arbois 14 mai 2026
- Marché d’Arbois Arbois 15 mai 2026
- Dégustation dans les vignes 90 ans AOC Arbois 15 mai 2026
- Visite de l’atelier d’un tourneur sur bois Au Détour du Bois Arbois 15 mai 2026
- Les secrets de la biodynamie 90 ans AOC Arbois 15 mai 2026