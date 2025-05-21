« Murder party » : menez l’enquête !, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois

« Murder party » : menez l’enquête ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Murder party au musée ! Avec l’association tavelloise Comédies et Compagnie !

À l’occasion de la Nuit des Musées, le musée d’art se transforme en scène de crime…

Un meurtre a été commis au cœur des collections.

️‍♀️ Enquêtez, observez, déduisez… et démasquez le coupable avant la fin de la nuit !

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…

Murder party au musée ! Avec l’association tavelloise Comédies et Compagnie !

©ministère de la Culture