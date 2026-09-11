Murder Party « Qui a défiguré Charles Roussel ? », MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Murder Party « Qui a défiguré Charles Roussel ? » 19 et 20 septembre MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Murder Party « Qui a défiguré Charles Roussel ? »

A l’occasion d’un événement mondain, un célèbre portrait est vandalisé au musée ! Quel scandale !

Menez l’enquête pour découvrir qui est l’auteur de ce terrible forfait… Il faudra faire appel à votre sens de l’observation… et de la déduction ! Une aventure ludique et inédite pour partir à la découverte du musée et de son histoire.

À partir de 10 ans

Samedi et dimanche à 15h

Durée : 1h

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/ »}] Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Enquête au musée

© MUba Eugène Leroy