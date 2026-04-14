Murder Party Saint-Front-sur-Lémance
Murder Party Saint-Front-sur-Lémance mardi 25 août 2026.
Saint-Front-sur-Lémance
Murder Party
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:30:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Enquête nocturne.
Un meurtre a été commis au Château de Bonaguil… Venez nous aider a enquêter pour découvrir le ou les coupables! (2 scénarios différents)
A partir de 13 ans Durée 1h45 environ
Réservation obligatoire. .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Murder Party
L’événement Murder Party Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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