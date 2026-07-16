Murder Party, Sherlock Holmes et le fantôme de l’Opéra, Hôtel de ville, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Murder Party, Sherlock Holmes et le fantôme de l’Opéra Samedi 19 septembre, 14h30, 17h00 Hôtel de ville Seine-et-Marne

Limité à 60 places – à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Suite à série d’incidents inexpliqués, Christine Danné étoile montante de la troupe de “l’Opera de Parys” demande l’assistance de son ancien ami, le Docteur Watson pour enquêter sur ces mystères. Sherlock Holmes s’infiltre alors en secret sous la couverture de Shirley Cole, doublure de Christine, ne résistant pas à l’envie de suivre le bon docteur. Deux heures avant la représentation le régisseur Mike Charpentier est retrouvé mort avec à ses côtés un nouveau message du Fantôme. Sherlock Holmes révèle son identité et sa première conclusion : le Fantôme va s’en prendre à nouveau à l’un d’entre eux avant le lever de rideau

Hôtel de ville 2 place de l’Hôtel-de-Ville 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 12 74 00 http://www.lagny-sur-marne.fr https://facebook.com/VilledeLagny;https://twitter.com/VilledeLagny [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 12 47 50 »}, {« type »: « email », « value »: « inscription-culture@lagny-sur-marne.fr »}] L’Hôtel de Ville se dresse sur l’emplacement de l’ancienne abbaye Saint-Pierre. Il ne reste rien du monastère mérovingien primitif. Les bâtiments actuels ont été érigés entre 1755 et 1765, puis réaménagés ensuite. Au rez-de-chaussée, les galeries voûtées du cloître enserrent le patio. La salle des mariages et la salle des fêtes datent, respectivement, de 1896 et 1936. Avec son architecture de brique et de pierre, l’édifice est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Jeu Murder Party

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