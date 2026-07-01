Exposition photos, Médiathèque intercommunale Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Exposition photos 18 et 19 septembre Médiathèque intercommunale Gérard-Billy Seine-et-Marne

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette exposition de photographies présente d’anciennes publicités murales en cours de disparition, celles qui ornent le bord des routes et les murs de nos villages. Les clichés exposés retracent l’histoire de la publicité, de ces peintures anciennes qui disparaissent au fil du temps sous l’effet de l’érosion mais aussi de l’évolution de la société et de ses modes de consommation.

Et, pour s’imprégner d’avantage d’une époque qui n’existe presque plus, les photographies sont accompagnées de jingles et de réclames sonores diffusés pendant toute la durée de l’exposition.

Par Jean-Paul Morel et Michel Campos, photographes

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 10 allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition « En voie de disparition »

© Jean-Paul Morel