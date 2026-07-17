AGENDA · Lagny-sur-Marne
Promenade des Artistes, Place de la Fontaine, Lagny-sur-Marne
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Promenade des Artistes 19 et 20 septembre Place de la Fontaine Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Balade artistique à ciel ouvert qui regroupe une trentaine d’artistes.
Place de la Fontaine Place de la Fontaine 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France Transport à proximité, présence de parkings
Marché d’artistes
©CAMG
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