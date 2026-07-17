Promenade des Artistes, Place de la Fontaine, Lagny-sur-Marne

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Fontaine · Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Promenade des Artistes 19 et 20 septembre Place de la Fontaine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Balade artistique à ciel ouvert qui regroupe une trentaine d’artistes.

Place de la Fontaine Place de la Fontaine 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France Transport à proximité, présence de parkings

Marché d’artistes

©CAMG