Concert à la bougie, Eglise Notre Dame des Ardents, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Concert à la bougie Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise Notre Dame des Ardents Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Au sein de l’église Notre Dame des Ardents, venez profiter d’un concert à la bougie :

 1ère partie Safar trio : Clarinette basse, tablas indiens et oud par Daniel Jover, Franck Robquin et Mo Selouane

 2ème partie, la symphonie pastorale de L. Van Beethoven par l’orchestre symphonique de l’Union Musicale

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la collecte de fonds de la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église.

Eglise Notre Dame des Ardents 1 rue du docteur naudier, Lagny sur marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Concert à la bougie au sein de l’église Notre Dame des Ardents avec Safar trio et l’orchestre symphonique de l’Union Musicale

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