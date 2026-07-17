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Concert à la bougie, Eglise Notre Dame des Ardents, Lagny-sur-Marne

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame des Ardents · Lagny-sur-Marne

Concert à la bougie, Eglise Notre Dame des Ardents, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre Dame des Ardents
Adresse
1 rue du docteur naudier, Lagny sur marne
Ville
77400 Lagny-sur-Marne
Département
Seine-et-Marne

Concert à la bougie Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise Notre Dame des Ardents Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Au sein de l’église Notre Dame des Ardents, venez profiter d’un concert à la bougie :
 1ère partie Safar trio : Clarinette basse, tablas indiens et oud par Daniel Jover, Franck Robquin et Mo Selouane
 2ème partie, la symphonie pastorale de L. Van Beethoven par l’orchestre symphonique de l’Union Musicale
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et de la collecte de fonds de la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église.

Eglise Notre Dame des Ardents 1 rue du docteur naudier, Lagny sur marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Concert à la bougie au sein de l’église Notre Dame des Ardents avec Safar trio et l’orchestre symphonique de l’Union Musicale

©Service Culturel Lagny

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