Gueules Noires, Espace Charles Vanel, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Gueules Noires Dimanche 20 septembre, 17h00 Espace Charles Vanel Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Quand deux mineurs se retrouvent bloqués sous terre après un coup de grisou. En 1965, à Avion, après les catastrophes de Courrières et d’Hersin, pour ne citer qu’elles, se produit un coup de grisou dans les mines de Liévin, fosse n°7 ; il tuera 21 mineurs. Mais dans cette histoire officielle ce qu’on ne sait pas, c’est qu’un mineur d’origine algérienne, Ahmed, et un porition d’origine polonaise, Stéphane, se sont retrouvés bloqués à plus de 300 mètres de profondeur dans une poche d’air.

Du moins, c’est ce que nous souhaitons raconter.

Vous serez happé par cette histoire forte qui se déroule six pieds sous terre dans un décor incroyrable.

Espace Charles Vanel 22 Boulevard du Maréchal Galliéni, 77400 Lagny-sur-Marne, France Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0164124750 https://www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/culture/espace-charles-vanel [{« type »: « link », « value »: « https://esp-charlesvanel.notre-billetterie.com/formulaire?dial=Sommaire »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 12 47 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-vanel@lagny-sur-marne.fr »}] L’espace Charles Vanel, théâtre municipal de Lagny-sur-Marne et, à ce jour, la plus grande salle de spectacles de nord Seine-et-Marne. Que vous aimiez la danse, la musique, le théâtre, les spectacles pour les plus jeunes, l’humour, il y en a pour tous les goûts ! • Par la route : Autoroute A4 / A104 / RD 934. • Par le train : Depuis Paris Est ligne P Direction Meaux arrêt Lagny-Thorigny. • Par le RER : Ligne A direction Marne-la-Vallée. • Par le bus : Arrêt Torcy, prendre le bus 2225 arrêt Foch / Paix Notre Dame ou le bus 2229 arrêt Verdun Arrêt Bussy-Saint-Georges, prendre le bus 2226 arrêt Foch / Paix Notre Dame, Arrêt Val d’Europe, prendre le bus 2220 arrêt Gallieni, Arrêt Marne-la-Vallée, prendre le bus 2223 arrêt Gallieni.

Spectacle **Gueules noires**

©Atelier Théâtre Actuel et 3x8Productions