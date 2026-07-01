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AGENDA · Lagny-sur-Marne

Exposition patrimoine en danger, Médiathèque intercommunale Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale Gérard-Billy · Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
Adresse
10 allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne
Ville
77400 Lagny-sur-Marne
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque

Exposition patrimoine en danger 18 et 19 septembre Médiathèque intercommunale Gérard-Billy Seine-et-Marne

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Face aux nombreux enjeux environnementaux, sociétaux et géopolitiques, les patrimoines sont menacés. Dans la réserve de la médiathèque, certains documents patrimoniaux portent les stigmates du temps : gravures de monuments disparus, reliures abimées, déchirées, restaurées… Cette exposition dévoile ces documents fragilisés et vous invite à découvrir les actions mises en place pour les protéger et les préserver.
Exposition réalisée par les bibliothécaires en charge du fonds patrimonial

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 10 allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Exposition « Le patrimoine en danger »

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