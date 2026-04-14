MURGI & IXABE, Bordaleko euskal etxea – Maison basque de Bordeaux (entrée Topa), Bordeaux

MURGI & IXABE Samedi 25 avril, 19h00 Bordaleko euskal etxea – Maison basque de Bordeaux (entrée Topa) Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Une soirée qui signe le grand retour des concerts à la Maison Basque, dans une ambiance chaleureuse et vibrante, où la musique live reprend enfin toute sa place !

Place des Basques 25 AVRIL à 20 h

ENTRÉE LIBRE Ouverture dès 19h.

Murgi, c’est avant tout l’univers singulier de Tristtan Mourguy, musicien luzien à la plume sensible, entouré de Cédric Lépine à la batterie et Greg Juvin à la basse. Ensemble, ils façonnent un rock dansant et habité. Leurs compositions, portées par des textes inspirés de voyages et d’expériences personnelles, offrent un regard à la fois lucide et poétique sur le monde.

Quant à la formation Ixabe, originaire de St Jean de Luz et réunie autour des frères Xabi et Beñat depuis 2018, elle propose du folk rock à la fois délicat et puissant. Leur musique se distingue par un subtil équilibre entre ombre et lumière. Sur scène, Ixabe déploie une intensité sincère qui touche immédiatement, créant un moment suspendu entre émotion et énergie.

Entrée gratuite

Ouverture à 19h.

Rendez-vous sur la place de Basques, à Bordeaux.

www.maisonbasque.org

Restauration (sur réservation) et bar assurés par Topa

Bordaleko euskal etxea – Maison basque de Bordeaux (entrée Topa) Place des Basques 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 47 79 41 18 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonbasque.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisonbasque.org/ »}] [{« link »: « http://www.maisonbasque.org »}]

CONCERT euskal basque

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