Murmures d’amour en alexandrin, Musée Saint-Loup, Troyes
Murmures d’amour en alexandrin, Musée Saint-Loup, Troyes samedi 23 mai 2026.
Murmures d’amour en alexandrin Samedi 23 mai, 20h30, 21h30, 22h30, 23h00 Musée Saint-Loup Aube
Dans la limite de la jauge.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Une visite courte en alexandrins autour de l’amour, à travers quelques œuvres majeures. Entre mythe, pouvoir et union, chaque étape explore une facette de l’amour.
Musée Saint-Loup 1 Rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325422009 https://www.musees-troyes.com/beaux-arts-archeologie Les confiscations révolutionnaires constituent l’origine et le noyau des collections du musée des Beaux-Arts.
L’idée d’ouvrir le musée revient à la Société Académique de l’Aube. Elle s’y emploie de 1826 à 1831, date de l’inauguration officielle. Elle gère l’établissement pendant plus d’un siècle, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle le transmet à la Ville de Troyes.
Une visite courte en alexandrins autour de l’amour, à travers quelques œuvres majeures. Entre mythe, pouvoir et union, chaque étape explore une facette de l’amour.
©Carole Bell
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