Musée à vendre. Discours et pratiques autour de la mode et du patrimoine en France (1977-1986), Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Musée à vendre. Discours et pratiques autour de la mode et du patrimoine en France (1977-1986) Dimanche 7 juin, 12h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Cette présentation revient sur la nouvelle appétence pour le patrimoine et les musées en France, à travers une étude sur l’émergence d’un discours et d’une pratique autour de la mode et de la notion d’« héritage » à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Cette recherche s’appuie sur un dossier intitulé « Maison du textile et de la mode » et conservé au Musée des Arts Décoratifs (MAD Paris) pour mettre en évidence la promiscuité entre l’industrie et les institutions culturelles publiques.

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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