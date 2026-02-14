Du jeudi 25 au dimanche 28 juin 46ème festival DJANGO REINHARDT ., Prairie du Bois d’Hyver (Parc du Château de Fontainebleau), Fontainebleau

Du jeudi 25 au dimanche 28 juin 46ème festival DJANGO REINHARDT . 25 – 28 juin Prairie du Bois d’Hyver (Parc du Château de Fontainebleau) Seine-et-Marne

pass 4 jours ou à la journée, – de 13ans entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:30:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00

La programmation complète est à venir

Le ciel se pare d’étoiles pour l’édition 2026 ✨

Et bonne nouvelle : la billetterie est ouverte ️

Vous avez été très nombreux à nous le demander : ça y est le Pass 2 jours arrive et rend toutes les combinaisons possibles !

Jeudi-vendredi ? Samedi-dimanche ? Vendredi-samedi ?

À vous de composer votre festival idéal.

Comme chaque année, vous retrouverez aussi nos Pass 1 jour,

Pass 4 jours et Pass Privilège Journée, tous disponibles dès maintenant sur notre billetterie en ligne.

Cerise sur le gâteau, on vous gâte avec des tarifs Early Django,

pour des prix tout doux jusqu’au 31 mars.

Roulement de tambours

Voici les premiers noms de l’édition 2026 !

▪️Jeudi, en ouverture, retrouvez Thee Sacred Souls

le meilleur groupe soul du moment

▪️Vendredi, c’est le grand retour sur scène du magnétique Asaf Avidan

▪️Samedi, vous avez rendez-vous avec Cory Wong, LE virtuose de la guitare funk // Samedi toujours, la rencontre de deux étoiles montantes du jazz manouche : Fanou Torracinta et Hugo Guezbar

▪️Clôture en apothéose dimanche soir avec MEUTE la fanfare techno de Hambourg qui fera danser toute la prairie du Bois d’Hyver avec ses cuivres explosifs !

Et tout ça, ce n’est que le début… On vous dévoile le reste de la programmation dans les prochaines semaines.

Alors, vous réservez déjà vos soirées ?

la billetterie est ouverte !

https://www.festivaldjangoreinhardt.com/

Prairie du Bois d'Hyver (Parc du Château de Fontainebleau) Avenue des Cascades 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne Île-de-France

4 jours au parc du château de Fontainebleau concert jazz