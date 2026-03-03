Musée antique de plein air RDV à l’Office de Tourisme Nîmes

Musée antique de plein air

RDV à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

2026-06-13

Durant plusieurs siècles, les inscriptions, sculptures et fragments d’architecture antiques découverts à Nîmes et dans ses environs sont exposés aux quatre coins de la ville.

For several centuries, ancient inscriptions, sculptures and fragments of architecture discovered in and around Nîmes have been displayed around the city.

