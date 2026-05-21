Saint-Bertrand-de-Comminges

Musée archéologique départemental Exposition héroïque

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-15

Et si les héros et héroïnes de tout type venaient faire un tour dans les collections du musée, dialoguer avec les oeuvres et les espaces pour créer du décalage, piquer notre curiosité…

Une invitation à venir (re)découvrir autrement le musée et son contenu

agrémenté le temps d’une exposition éphémère d’oeuvres sorties

directement de la pop culture.

Gratuit

.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if heroes and heroines of all kinds came to take a tour of the museum’s collections, interacting with the works and spaces to create a quirkiness that piqued our curiosity?

An invitation to (re)discover the museum and its contents in a different way

for a short-lived exhibition of works straight out of pop culture

directly from pop culture.

Free

L’événement Musée archéologique départemental Exposition héroïque Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65