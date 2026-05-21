Musée archéologique départemental Exposition héroïque Saint-Bertrand-de-Comminges
Musée archéologique départemental Exposition héroïque Saint-Bertrand-de-Comminges mardi 15 septembre 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
Musée archéologique départemental Exposition héroïque
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-15
Et si les héros et héroïnes de tout type venaient faire un tour dans les collections du musée, dialoguer avec les oeuvres et les espaces pour créer du décalage, piquer notre curiosité…
Une invitation à venir (re)découvrir autrement le musée et son contenu
agrémenté le temps d’une exposition éphémère d’oeuvres sorties
directement de la pop culture.
Gratuit
.
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79
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English :
What if heroes and heroines of all kinds came to take a tour of the museum’s collections, interacting with the works and spaces to create a quirkiness that piqued our curiosity?
An invitation to (re)discover the museum and its contents in a different way
for a short-lived exhibition of works straight out of pop culture
directly from pop culture.
Free
L’événement Musée archéologique départemental Exposition héroïque Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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