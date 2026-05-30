Musée ATP les conférences du jeudi Auditorium de l’Amérance Cancale

Cancale

Musée ATP les conférences du jeudi

Auditorium de l’Amérance 5 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les conférences du jeudi

– 02 juillet Plongée nocturne dans la Rance par Pierre Corbrion

– 09 juillet 500 ans de pêche à Terre-Neuve par Philippe Lambert

– 16 juillet Marguerite Lepaistour, bourrelle cancalaise par Fabrice Mauclair

– 23 juillet Bertrand Gilbert, capitaine cancalais dans l’Océan Indien par Thierry Huck

– 30 juillet La cyber criminalité par Bernard Blay .

Auditorium de l’Amérance 5 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 79 32

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English :

L’événement Musée ATP les conférences du jeudi Cancale a été mis à jour le 2026-05-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel