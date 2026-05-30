Musée ATP les conférences du jeudi Auditorium de l’Amérance Cancale
Musée ATP les conférences du jeudi Auditorium de l’Amérance Cancale jeudi 2 juillet 2026.
Cancale
Musée ATP les conférences du jeudi
Auditorium de l’Amérance 5 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Les conférences du jeudi
– 02 juillet Plongée nocturne dans la Rance par Pierre Corbrion
– 09 juillet 500 ans de pêche à Terre-Neuve par Philippe Lambert
– 16 juillet Marguerite Lepaistour, bourrelle cancalaise par Fabrice Mauclair
– 23 juillet Bertrand Gilbert, capitaine cancalais dans l’Océan Indien par Thierry Huck
– 30 juillet La cyber criminalité par Bernard Blay .
Auditorium de l’Amérance 5 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 79 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Musée ATP les conférences du jeudi Cancale a été mis à jour le 2026-05-30 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Cancale (Ille-et-Vilaine)
- Plaisanciers en fête Rue de Port-Picain Cancale 19 juillet 2026
- Initiation à la pêche aux lançons Cancale 23 juillet 2026
- Concert So Gospel Tournée 2026 Rue du Port Cancale 31 juillet 2026
- CANCALE EGLISE SAINT MEEN Cancale 31 juillet 2026
- Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres Rue des Parcs Cancale 10 août 2026