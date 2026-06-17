Cancale

Vide grenier Braderie

Rue du Port Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Vide grenier dans les rues du Bourg et Place de l’église.

Buvettes et restauration sur place.

4€ le mètre ouvert à tous .

Rue du Port Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 17 22 06

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English :

L’événement Vide grenier Braderie Cancale a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel