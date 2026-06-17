Vide grenier Braderie Cancale
Vide grenier Braderie Cancale mercredi 15 juillet 2026.
Cancale
Vide grenier Braderie
Rue du Port Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Vide grenier dans les rues du Bourg et Place de l’église.
Buvettes et restauration sur place.
4€ le mètre ouvert à tous .
Rue du Port Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 17 22 06
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English :
L’événement Vide grenier Braderie Cancale a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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