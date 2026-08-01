AGENDA · Cancale
Pèlerinage Cancale
samedi 29 août 2026 · Cancale
Informations pratiques
Cancale
Pèlerinage
Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:15:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
18 km du Mont Dol
7.5 km de Saint-Benoît-des-Ondes .
Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 60 73
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English :
L’événement Pèlerinage Cancale a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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