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AGENDA · Cancale

Pèlerinage Cancale

samedi 29 août 2026 · Cancale

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:15:00
Ville
35260 Cancale
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Cancale

Pèlerinage

Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:15:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

18 km du Mont Dol
7.5 km de Saint-Benoît-des-Ondes   .

Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 60 73 

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English :

L’événement Pèlerinage Cancale a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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