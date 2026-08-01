Informations pratiques

Cancale

Pèlerinage

Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:15:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

18 km du Mont Dol

7.5 km de Saint-Benoît-des-Ondes .

Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 60 73

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English :

L’événement Pèlerinage Cancale a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel