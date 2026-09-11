Musée Barrillet, Musée Roland-Barrillet, Nibelle

Informations pratiques

Musée Barrillet 19 et 20 septembre Musée Roland-Barrillet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’étonnante collection d’objets d’art sacré, notamment des statues en bois polychrome, des tableaux, des crucifix et différents objets de culte.

Musée Roland-Barrillet Square Georges-Cottinat 45340 Nibelle Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire Musée aménagé dans l’ancien presbytère, collection de statues, tableaux et objets d’art religieux légués par un ancien curé de la paroisse, l’Abbé Barrillet, dont deux sont classés au titre des monuments historiques.

Venez découvrir l’étonnante collection d’objets d’art sacré, notamment des statues en bois polychrome, des tableaux, des crucifix et différents objets de culte.

© Bruno Lagarde