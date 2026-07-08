Musée de l’Abbaye Visite guidée Le musée à petits pas Musée de l’Abbaye Saint-Claude
samedi 19 décembre 2026 · Musée de l'Abbaye · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye Visite guidée Le musée à petits pas
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:30:00
fin : 2026-12-19 17:15:00
Date(s) :
2026-12-19
Visite guidée Le musée à petits pas
Le musée propose de partir à la découverte de ses collections lors d’une visite guidée, pour les petits de 2 à 5 ans. Une visite spécialement conçue pour les tout-petits, où les enfants découvrent le musée en s’amusant ! À travers jeux, échanges et découvertes visuelles, ils explorent les œuvres autour du monde des couleurs.
Visite en famille les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Pour les tout-petits 2 à 5 ans accompagnés
Durée 45 minutes .
Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
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English : Musée de l’Abbaye Visite guidée Le musée à petits pas
L’événement Musée de l’Abbaye Visite guidée Le musée à petits pas Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-08 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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