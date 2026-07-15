Grimpée d’st Lup Saint-Claude
samedi 29 août 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Grimpée d’st Lup
Place de l’hôtel de ville Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Samedi 29 août
Monte la rue Rouget de Lisle sur 150 ou 500 m avec le véhicule de ton choix à propulsion humaine vélo, skis, trotinette, rollers…
Défi chronométré
Snack et buvette
Inscriptions à partir de 14h30, premier départ 15h00 .
Place de l’hôtel de ville Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 15 37 99 meynier.pascal@orange.fr
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English : Grimpée d’st Lup
L’événement Grimpée d’st Lup Saint-Claude a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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