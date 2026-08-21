Objectif Cathédrales à Saint-Claude, Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Claude

Informations pratiques

Objectif Cathédrales à Saint-Claude 18 – 20 septembre Cathédrale Saint-Pierre Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir 200 ans d’histoire de la photographie à travers celle de la cathédrale.

Dès l’apparition des premiers procédés photographiques, les cathédrales ont été abondamment photographiées dans le cadre de l’étude des édifices ou des objets mobiliers, pendant les campagnes de travaux ou encore au lendemain de sinistres… L’exposition retrace ainsi plus d’un siècle d’histoire de ces monuments. Les photographies, réalisées de 1883 à nos jours, témoignent à la fois de l’évolution des techniques photographiques et des transformations des cathédrales de la région au fil du temps.

Cette exposition se décline dans les six cathédrales de Bourgogne-Franche-Comté à Autun, Besançon, Dijon, Nevers, Saint-Claude et Sens. Vous pourrez en apprendre plus sur ces monuments exceptionnels et l’histoire de la photographie.

L’exposition Objectif cathédrales, réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, est labellisée « Bicentenaire de la photographie ».

Cathédrale Saint-Pierre 3bis rue de la Sous-Préfecture, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0962111411 La cathédrale correspond à l’ancienne église de l’abbaye de Saint-Oyend qui remontait au haut Moyen Âge. L’édifice a été entièrement reconstruit à la fin du XIVe siècle, à l’emplacement de l’abbatiale romane aujourd’hui disparue. Les incendies de 1547, 1579 et 1799 entraînent d’importantes interventions sur les parties hautes du bâtiment. L’érection de l’abbatiale en cathédrale en 1742 conduit à plusieurs campagnes de travaux et de transformations aux XVIIIe et XIXe siècles.

L’exposition Objectif cathédrales, réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, présente le patrimoine photographique et la richesse des cathédrales…

© Gaëlle Huber – DRAC BFC