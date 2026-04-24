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AGENDA · Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Chabot plage Saint-Claude

jeudi 27 août 2026 · Saint-Claude

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Ville
39200 Saint-Claude
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Chabot plage

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Chabot plage

Jeudi 27 août

Chabot Plage avec la Fraternelle, le CPIE, les Jardins Partagés, le CLAP et le Centre social Espace Mosaïque.   .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34  educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Chabot plage

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Chabot plage Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

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