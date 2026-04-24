Informations pratiques

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Chabot plage

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Chabot plage

Jeudi 27 août

Chabot Plage avec la Fraternelle, le CPIE, les Jardins Partagés, le CLAP et le Centre social Espace Mosaïque. .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Chabot plage

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Chabot plage Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE