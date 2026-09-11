MUSEE DES COSTUMES : L’ENVERS DU DECOR, Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne

samedi 19 septembre 2026 · Musée des costumes - Saint-Jean-de-Maurienne · Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

MUSEE DES COSTUMES : L’ENVERS DU DECOR 19 et 20 septembre Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne Place de la cathédrale, 73300 Saint-Jean-de Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 83 51 51 https://www.saintjeandemaurienne.fr/ Parking

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©Bénédicte Viallet