UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-de-Maurienne

MUSEE DES COSTUMES : L’ENVERS DU DECOR, Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne

samedi 19 septembre 2026 · Musée des costumes - Saint-Jean-de-Maurienne · Saint-Jean-de-Maurienne

MUSEE DES COSTUMES : L’ENVERS DU DECOR, Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des costumes - Saint-Jean-de-Maurienne
Adresse
Place de la cathédrale, 73300 Saint-Jean-de Maurienne
Ville
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Département
Savoie

MUSEE DES COSTUMES : L’ENVERS DU DECOR 19 et 20 septembre Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au coeur des collections !
Comment faire entrer un objet dans un musée ?
Venez découvrir comment conserver les objets

Musée des costumes – Saint-Jean-de-Maurienne Place de la cathédrale, 73300 Saint-Jean-de Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 83 51 51 https://www.saintjeandemaurienne.fr/ Parking
Au coeur des collections !

©Bénédicte Viallet

À voir aussi à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie)