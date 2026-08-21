Musée des minéraux et des fossiles, Centre Langevin, Grande-Synthe

Informations pratiques

Musée des minéraux et des fossiles 19 et 20 septembre Centre Langevin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association ADREMAP vous propose une animation autour de ses minéraux et fossiles et l’ouverture du Musée des minéraux et fossiles.

Inauguration le samedi à10h suite à de nouveaux amèmagments et travaux et une fermeture de plusieurs année !

Centre Langevin 6 ter rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Quartier de Clignancourt Nord Hauts-de-France

L’association ADREMAP vous propose une animation autour de ses minéraux et fossiles et l’ouverture du Musée de la Minérologie.

©Association ADREMAP