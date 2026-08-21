Musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté, Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté, Fontaine-de-Vaucluse

Informations pratiques

Musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté 19 et 20 septembre Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté vous ouvre ses portes !

Ce musée vous propose une immersion sensible et documentée dans la période de la Seconde Guerre mondiale, de l’avant-guerre jusqu’à la Libération. A travers une scénographie évocatrice, proche de décors cinématographiques, il restitue la vie quotidienne des Français sous l’Occupation, entre contraintes, adaptations et espoirs.

Le parcours se poursuit notamment avec une section consacrée à la Résistance en Vaucluse, qui met en lumière la diversité des parcours et des engagements. Elle permet de mieux comprendre les motivations profondes de celles et ceux qui ont choisi de résister, souvent au péril de leur vie.

Enfin, l’espace intitulé La Liberté de l’esprit invite à une reflexion plus large sur les valeurs portées par la Résistance. Il en explore les héritages, les enseignements et la portée universelle, en résonance avec les enjeux contemporains.

A la fois lieu de mémoire et d’interrogation, le musée offre ainsi un regard vivant et accessible sur cette période essentielle de notre histoire.

Retrouvez toutes les actualités du musée sur notre site internet.

Musée Jean Garcin 39-45 : l’appel de la liberté Chemin du gouffre, 84800 Fontaine-de-Vaucluse, France Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490202400 https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-d-histoire-jean-garcin-39-45-a-fontaine-de-vaucluse-865.html https://www.facebook.com/MuseeJeanGarcin/ [{« link »: « https://memento.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/musees-departementaux/musee-d-histoire-jean-garcin-39-45 »}] Les collections rassemblent nombre d’éditions clandestines, soumises à la censure ou provenant de l’étranger, de revues militantes, de manuscrits de René Char, Georges Rouault, André Breton, Desnos, Aragon… et d’œuvres originales de Henri Matisse, Joan Miró… Horaires d’ouverture au public individuel

Du 1er avril au 28 septembre : de 11h à 13h et de 14h à 18h

Vacances de la Toussaint : de 14h à 17h

Fermeture hebdomadaire les mardis et mercredis

Fermeture le 1er mai

Tarifs

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 4 €

Billet couplé avec le musée-bibliothèque François Pétrarque : 9€ ou 5€ (tarif réduit)

Gratuité pour tous les publics les premiers dimanches du mois, d’avril à septembre, ainsi que les samedis et dimanches matin dans le cadre des Matinales de l’été.

Bénéficiaires de tarifs réduits

sur présentation d’un justificatif

Bénéficiaires de gratuité

sur présentation d’un justificatif

Groupes et scolaires

Le musée accueille toute l’année les groupes et les publics scolaires sur réservation. La visite peut être libre, guidée, ou suivie d’un atelier pédagogique.

Accès

271, chemin de la Fontaine 84800 Fontaine-de-Vaucluse

Le musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 : L’Appel de la Liberté vous ouvre ses portes gratuitement !

© Département de Vaucluse