Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine

Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, retrouvez-nous les samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’Histoire et de la Mémoire !

Au programme

Ouverture du Musée des parachutistes S.A.S

Venez découvrir l’histoire passionnante et héroïque des parachutistes SAS.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00.

Exposition La Résistance et la Libération

Une exposition inédite de la collection d’Alain Henry.

Salle Bauffremont

De 9h00 à 18h00 (Samedi & Dimanche)

Entrée libre

Balades en Jeeps d’époque (Dimanche uniquement)

Offrez-vous un voyage dans le temps à bord de Jeeps militaires authentiques !

Dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00. .

Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54

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English : Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine

L’événement Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne