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AGENDA · Sennecey-le-Grand

Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine Sennecey-le-Grand

samedi 19 septembre 2026 · Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
71240 Sennecey-le-Grand
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Sennecey-le-Grand

Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine

Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, retrouvez-nous les samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’Histoire et de la Mémoire !

Au programme

Ouverture du Musée des parachutistes S.A.S
Venez découvrir l’histoire passionnante et héroïque des parachutistes SAS.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00.

Exposition La Résistance et la Libération
Une exposition inédite de la collection d’Alain Henry.
Salle Bauffremont
De 9h00 à 18h00 (Samedi & Dimanche)
Entrée libre

Balades en Jeeps d’époque (Dimanche uniquement)
Offrez-vous un voyage dans le temps à bord de Jeeps militaires authentiques !
Dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00.   .

Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54 

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English : Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine

L’événement Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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