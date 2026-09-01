Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine Sennecey-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Sennecey-le-Grand
Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine
Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, retrouvez-nous les samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’Histoire et de la Mémoire !
Au programme
Ouverture du Musée des parachutistes S.A.S
Venez découvrir l’histoire passionnante et héroïque des parachutistes SAS.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00.
Exposition La Résistance et la Libération
Une exposition inédite de la collection d’Alain Henry.
Salle Bauffremont
De 9h00 à 18h00 (Samedi & Dimanche)
Entrée libre
Balades en Jeeps d’époque (Dimanche uniquement)
Offrez-vous un voyage dans le temps à bord de Jeeps militaires authentiques !
Dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00. .
Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54
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English : Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine
L’événement Musée, jeeps et exposition La Résistance et la Libération Journées du Patrimoine Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
À voir aussi à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire)
- Stage d’Harmonica & Concert à l’Antiquaire L’antiquaire Sennecey-le-Grand 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Entre Saône et Grosne Tout le territoire Entre Saône et Grosne Sennecey-le-Grand 19 septembre 2026
- Vente de livres Place de la Palette Sennecey-le-Grand 19 septembre 2026
- Visite libre et commentée de l’église romane Saint-Julien, Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand, Sennecey-le-Grand 19 septembre 2026
- Visite libre des extérieurs du Château, Château de Ruffey, Sennecey-le-Grand 19 septembre 2026