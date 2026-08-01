Musée Manoli Atelier créatif Musée Manoli La Richardais
mercredi 12 août 2026 · Musée Manoli · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Musée Manoli Atelier créatif
Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
ATELIER CRÉATIF CARNET DE DÉCOUVERTES
Avez-vous déjà observé votre environnement comme le ferait un sculpteur ou une sculptrice, en prêtant attention aux surfaces, aux reliefs et aux textures qui vous entourent ? L’atelier Carnet de découvertes vous invite à explorer le musée autrement. En créant des tampons à partir d’éléments du quotidien et de végétaux présents sur le site, vous récolterez leurs empreintes pour composer, en famille, un carnet unique qui gardera les traces de votre visite.
De 6 ans à 99 ans.
Réservation au 02 23 18 72 79 ou à museemanoli@manoli.org .
Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 72 79
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English :
L’événement Musée Manoli Atelier créatif La Richardais a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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