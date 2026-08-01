UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Richardais

Musée Manoli Atelier créatif Musée Manoli La Richardais

mercredi 12 août 2026 · Musée Manoli · La Richardais

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Manoli
Adresse
9, rue Suet
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Musée Manoli Atelier créatif

Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

ATELIER CRÉATIF CARNET DE DÉCOUVERTES

Avez-vous déjà observé votre environnement comme le ferait un sculpteur ou une sculptrice, en prêtant attention aux surfaces, aux reliefs et aux textures qui vous entourent ? L’atelier Carnet de découvertes vous invite à explorer le musée autrement. En créant des tampons à partir d’éléments du quotidien et de végétaux présents sur le site, vous récolterez leurs empreintes pour composer, en famille, un carnet unique qui gardera les traces de votre visite.

De 6 ans à 99 ans.

Réservation au 02 23 18 72 79 ou à museemanoli@manoli.org   .

Musée Manoli 9, rue Suet La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 72 79 

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English :

L’événement Musée Manoli Atelier créatif La Richardais a été mis à jour le 2026-08-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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