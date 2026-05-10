Musée national Picasso-Paris Musée national Picasso-Paris Paris

Exposition

L’exposition, « Henry Taylor. Where thoughts provoke », déployée sur deux étages et treize salles, réunit une centaine d’œuvres — peintures, sculptures, installations — à travers lesquelles Henry Taylor explore la richesse et la complexité de l’expérience humaine. Qu’il s’agisse d’amis, de proches, de personnes anonymes ou de figures publiques, ses compositions proposent une vision vivante et profondément humaine de notre époque. Taylor crée une œuvre originale, expressive et plastique, puissante – il tisse des récits visuels qui mêlent trajectoires individuelles et réalités collectives, associant expériences personnelles, mémoire partagée et dialogues avec l’histoire de l’art. Ses relectures d’œuvres d’art inspirantes, notamment celles de David Hammons, Philip Guston ou Pablo Picasso montrent la manière dont Taylor s’empare du passé pour réinventer le présent.

Le musée sera ouvert jusqu’à 1h du matin avec un dernier accès pour les visiteurs à 00h15.

Visitez le Musée national Picasso-Paris lors de la Nuit Blanche ! Découvrez de nuit l’exposition « Henry Taylor. Where thoughts provoke » ainsi que la collection permanente du musée !

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 01h00

gratuit

Dernier accès à 00h15

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Musée national Picasso-Paris 5 rue de Thorigny 75003 Paris

https://www.museepicassoparis.fr/



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