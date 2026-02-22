MUSÉE SOULAGES FINISSAGE PARCOURS BERNARD DEJONGHE. AUTRES NOIRS avenue Victor Hugo Rodez

MUSÉE SOULAGES FINISSAGE PARCOURS BERNARD DEJONGHE. AUTRES NOIRS

Rodez Aveyron

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Conférence Visite Guidée Atelier pour tous

Finissage du parcours Bernard Dejonghe

Week- end du 21-22 mars



À l’occasion du finissage du parcours autres noirs mettant à l’honneur au fil des collections les céramiques et verres de l’artiste Bernard Dejonghe, le musée vous invite à plusieurs rendez-vous en ce week end de clôture.



Samedi 21 mars à 16 h à l’auditorium

Rencontre entre Bernard Dejonghe, figure majeure de l’art de la céramique et Violaine Sautter, directrice de recherche au CNRS, chercheuse en géologie planétaire.

Dans l’obscurité, je regarde ces formes brèves, et je voie l’invisible, je voie dans le noir. Nous avons besoin du noir pour voir. Ce qu’elles cachent nous redonnent la vue. Bernard parle à la terre comme il interroge le ciel . Violaine Sautter

Gratuit sur réservation :https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/rencontre-entre-bernard-dejonghe-et-violaine-sautter-directrice-de-recherche-au-cnrs-chercheuse-en-geologie-planetaire-samedi-21-mars-a-16h/



Dimanche 22 mars à 15 h 30 Visite guidée croisée Soulages/Dejonghe



Cette présentation du parcours Autres noirs de Bernard Dejonghe dans les collections du musée propose d’explorer le triple dialogue entre les œuvres de Bernard Dejonghe, de Pierre Soulages et de l’architecture du musée. Bernard Dejonghe a construit un riche univers artistique, repoussant les limites de la matière et se partageant entre le travail de la céramique et celui du verre. Expérimentateur insatiable, sa démarche le rapproche de Soulages dont la célèbre devise était c’est ce que je fais qui m’apprends ce que je cherche . Cette visite permet de comprendre, au-delà des comparaisons esthétiques, les convergences dans les méthodes de travail et les inspirations des deux artistes.

Réservation et tarif https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/produits





Dimanche 22 mars de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier de création Peau d’Argile avec Christel Lagarrigue



Après un temps d’observation des surfaces devant les œuvres de Bernard Dejonghe,

les participants sont invités à modeler un volume d’argile en explorant à leur tour les textures dans la matière. Un moment de création sensible, à vivre à deux ou à quatre mains, dans l’échange et l’expérimentation.

Atelier ouvert à tous, accès libre avec le billet d’entrée du musée et dans la limite des places disponibles.

12000 Aveyron Occitanie

English :

Conference Guided tour Workshop for all

