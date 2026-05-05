« Musées pour tous ?! », Musée historique, Strasbourg
« Musées pour tous ?! », Musée historique, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
« Musées pour tous ?! » Samedi 23 mai, 19h00 Musée historique Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
« Musées pour tous ?! » : jeux et conversations libres avec des étudiant.es de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée
Musée historique 2 rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-historique Logé depuis 1920 dans l’Ancienne Boucherie (1587), le musée a pour mission d’évoquer l’histoire du cadre urbain ainsi que l’histoire politique, économique et sociale de Strasbourg, au moyen de maquettes dont le plan – relief de 1725- 1727 (la ville est reproduite au 1/600e), d’un ensemble de peintures, de dessins, de gravures et de lithographies, d’une collection d’objets militaires (armes et uniformes de 1500 à 1945), d’objets très divers allant du chef-d’œuvre corporatif aux souvenirs de grands hommes, par exemple le général Kléber, ou de simples citoyens (costumes, mobilier, etc.) et de collections archéologiques allant du moyen âge au XVIIIe siècle.
« Musées pour tous ?! » : jeux et conversations libres avec des étudiant.es de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée
© Musées de Strasbourg
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