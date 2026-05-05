« Musées pour tous ?! », Musée zoologique, Strasbourg

« Musées pour tous ?! » Samedi 23 mai, 19h00 Musée zoologique Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

« Musées pour tous ?! » : jeux et conversations libres avec des étudiant.es de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée

Musée zoologique 29 Boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Esplanade Bas-Rhin Grand Est 0368850485 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-zoologique Les collections regroupent des centaines de milliers de spécimens sous toutes leurs formes : animaux naturalisés ou en alcool, squelettes, peaux, œufs, nid. En dehors des animaux naturalisés, le musée possède des modèles, dont une cinquantaine en verre soufflé datant de 1890. Ces prouesses artistiques et techniques, réalisées par la famille Blashka, des artisans verriers de Dresde, représentent essentiellement des invertébrés marins. Les collections en carton : S’inspirant d’une technique ancienne usitée par exemple pour le décor de la chapelle du Trianon, le médecin anatomiste Jérôme Auzoux crée en 1822 un procédé nouveau dont un des secrets réside dans la composition d’une pâte originale, la « terre Auzoux ». Après avoir réalisé différents modèles d’organes humains pour l’enseignement en faculté de Médecine, il crée en 1833 ses premiers modèles zoologiques. Tous ses modèles, agrandis mais fidèles à la réalité, ont la particularité de se démonter en différentes parties. En 1926, Emile Topsent, alors directeur du musée, ouvre une salle dite de zoologie appliquée ou des « matières premières tirées du règne animal ». Il y rassemble de nombreux objets usuels ou plus luxueux en usage à l’époque et les matières dont ils sont issus. Reconstitution du cabinet de Jean Hermann (1738-1800). Outre sa vocation de conservation du patrimoine naturel, le musée met également à la disposition des scientifiques du monde entier des spécimens, entre autres, des spécimens de référence ou types. Il possède dans ses réserves des centaines de types (premier spécimen à partir duquel a été décrit une espèce), qui lui confèrent une place de premier rang dans les musées d’Histoire naturelle. Entre l’Australie, le Japon ou les États-Unis, les collections d’éponges et de crustacés, par exemple, voyagent dans le monde entier à la demande des scientifiques. Les pièces ostéologiques ne sont pas en reste et les crânes de loup ont fait récemment l’objet d’une étude génétique.

« Musées pour tous ?! » : jeux et conversations libres avec des étudiant.es de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée

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