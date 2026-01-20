Muséoconférence La Shakti & le vide métacosmique

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Jean-Pierre Sergent, artiste peintre franco-new-yorkais donnera une conférence intitulée “La Shakti et le vide métacosmique” au sujet des thèmes développés dans sa dernière série réalisée en 2024 les Karma-Kali, Sexual Dreams & Paradoxes . Il parlera de transcendances, d’énergies-forces sexuelles et tantriques, du vide, ainsi que des spiritualités méso-américaines, hindoues et chamaniques, qui influencent profondément son travail.

Réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Muséoconférence La Shakti & le vide métacosmique Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace