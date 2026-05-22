Music O Village Gloria Turini Blues métisse Parvis de la salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion
Music O Village Gloria Turini Blues métisse Parvis de la salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Gervais-sur-Roubion
Music O Village Gloria Turini Blues métisse
Parvis de la salle des fêtes Avenue Montroubion Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
En Italie, Gloria Turrini est une institution ! Mais cette contralto rugissante derrière les fûts de sa batterie est tout aussi respectée à la Nouvelle-Orléans où elle se produit une grande partie de l’année.
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Parvis de la salle des fêtes Avenue Montroubion Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com
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English :
In Italy, Gloria Turrini is an institution! But this roaring contralto behind the drums is just as respected in New Orleans, where she performs most of the year.
L’événement Music O Village Gloria Turini Blues métisse Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
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