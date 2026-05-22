Music O Village Gloria Turini Blues métisse Parvis de la salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion

Music O Village Gloria Turini Blues métisse

Parvis de la salle des fêtes Avenue Montroubion Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En Italie, Gloria Turrini est une institution ! Mais cette contralto rugissante derrière les fûts de sa batterie est tout aussi respectée à la Nouvelle-Orléans où elle se produit une grande partie de l’année.

.

Parvis de la salle des fêtes Avenue Montroubion Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Italy, Gloria Turrini is an institution! But this roaring contralto behind the drums is just as respected in New Orleans, where she performs most of the year.

L’événement Music O Village Gloria Turini Blues métisse Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération