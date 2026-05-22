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Soirée musicale Nouvelles cuvées Caveau des Vignerons de Valléon D128 Saint-Gervais-sur-Roubion

Soirée musicale Nouvelles cuvées Caveau des Vignerons de Valléon D128 Saint-Gervais-sur-Roubion vendredi 5 juin 2026.

Lieu : D128

Adresse : Cave des vignerons de Valléon

Ville : 26160 Saint-Gervais-sur-Roubion

Département : Drôme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 3 3 3 pour la visite de cave avec dégustation sur réservation.

Saint-Gervais-sur-Roubion

Soirée musicale Nouvelles cuvées Caveau des Vignerons de Valléon

D128 Cave des vignerons de Valléon Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

pour la visite de cave avec dégustation sur réservation.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Al ‘occasion de la découverte de leurs nouvelles cuvées, les vignerons de Valléon vous proposent une soirée musicale avec grand concert des SOOPITONE. Visite de cave et dégustation à partir de 17h30 sur réservation à 3€ par personne.
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D128 Cave des vignerons de Valléon Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 80 08  caveau.saintgervais@valleon.fr

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English :

To celebrate the discovery of their new vintages, the Valléon winegrowers are offering a musical evening with a grand concert by SOOPITONE. Cellar tour and tasting from 5.30pm, booked in advance at 3? per person.

L’événement Soirée musicale Nouvelles cuvées Caveau des Vignerons de Valléon Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération

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