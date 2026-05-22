Music O Village Groumpf Party Rock Electro D 128 Charols

Charols

Music O Village Groumpf Party Rock Electro

D 128 Avenue du midi Charols Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La Groumpf Party, c’est la promesse d’une soirée Oh WoW à base de musique, danse, câlins, insouciance, paillettes et fringues stylées où Groumpf et DJ Yor mêlent leurs shows dans un tourbillon d’énergie irrésistible !

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D 128 Avenue du midi Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com

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English :

The Groumpf Party is the promise of an Oh WoW evening of music, dancing, cuddling, carefree fun, glitter and stylish clothes, where Groumpf and DJ Yor combine their shows in a whirlwind of irresistible energy!

L’événement Music O Village Groumpf Party Rock Electro Charols a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération