Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy

TOUROUVRE Eglise saint Aubin Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Réservation ouverte à partir du 2 mai

Du 27 juin au 12 juillet, les Musicales de Mortagne et du Perche sont de retour.

C’est le romantisme, ce mal du siècle qui a touché aussi bien la littérature, le peinture et la musique, qui sera le thème de cette 40e édition.

A Tourouvre, Raquel Camarinha (Soprano) & Mathieu Pordoy (piano)vous interpréteront l’intégrale des mélodies de Frédéric Chopin . .

TOUROUVRE Eglise saint Aubin Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

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English : Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy

L’événement Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche