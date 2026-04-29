Bolquère

MUSICALES DU TICOU

Avenue des Lupins Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

LES MUSICALES DU TICOU

19h-22h

Etang du Ticou

Gratuit | En famille ou entre amis

Une soirée conviviale dans une ambiance champêtre au bord de l’eau, concert dès 20h

Buvette et restauration sur place.

Venez profiter d’un moment festif et authentique dans un cadre d’exception!

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Avenue des Lupins Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42

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English :

LES MUSICALES DU TICOU

7pm-10pm

Etang du Ticou

Free of charge | With family or friends

A convivial evening in a rural setting by the water, concert from 8pm

Refreshments and food on site.

Come and enjoy a festive, authentic evening in an exceptional setting!

L’événement MUSICALES DU TICOU Bolquère a été mis à jour le 2026-04-29 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000