Informations pratiques

Rians

Musical’été au Théâtre Bambino

41 Gr Grande Rue Rians Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Une guinguette familiale et musicale à Rians, avec le trio Rien dans ton Folk en ambiance folk-country.

Le Théâtre Bambino vous invite à son Summer Apéro Zik à la Guinguette des Familles, samedi 1er août de 19h à 23h. L’événement est gratuit et ouvert à tous, avec un espace enfants et des jeux pour profiter pleinement de la soirée. Des planches apéro, snacks et boissons seront proposés à la vente sur place. Réservation de table conseillée auprès du Théâtre Bambino. .

41 Gr Grande Rue Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 22 91 40

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English :

A family-friendly, music-filled open-air dance hall %E0 Rians, featuring the trio Rien dans ton Folk in a folk-country atmosphere.

L’événement Musical’été au Théâtre Bambino Rians a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES