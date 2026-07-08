Musical’été au Théâtre Bambino Rians
samedi 1 août 2026 · Rians
Informations pratiques
Rians
Musical’été au Théâtre Bambino
41 Gr Grande Rue Rians Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Une guinguette familiale et musicale à Rians, avec le trio Rien dans ton Folk en ambiance folk-country.
Le Théâtre Bambino vous invite à son Summer Apéro Zik à la Guinguette des Familles, samedi 1er août de 19h à 23h. L’événement est gratuit et ouvert à tous, avec un espace enfants et des jeux pour profiter pleinement de la soirée. Des planches apéro, snacks et boissons seront proposés à la vente sur place. Réservation de table conseillée auprès du Théâtre Bambino. .
41 Gr Grande Rue Rians 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 22 91 40
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English :
A family-friendly, music-filled open-air dance hall %E0 Rians, featuring the trio Rien dans ton Folk in a folk-country atmosphere.
L’événement Musical’été au Théâtre Bambino Rians a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES
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