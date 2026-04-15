Music’échanges, Médiathèque Grand M, Toulouse

Music’échanges Samedi 20 juin, 10h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Samedi 20 juin – 10h30

Thème : le karaoké de l’été.

Médiathèque Grand M

1h30 – A partir de 16 ans – Sans inscription

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Ecoute musicale échanges conseils