Music’Halle Bazas
Music’Halle Bazas samedi 6 juin 2026.
Music’Halle
Halle de la mairie Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Music’Halle vient faire vibrer la ville de Bazas !
Rendez-vous sous la halle de la mairie pour deux soirées festives pleines de spectacles, de rythmes envoûtants, et l’énergie de concerts qui promettent de faire bouger les foules !
Une petite restauration et buvette seront disponibles sur place pour combler toutes les envies. .
Halle de la mairie Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 65 19 villa.boheme@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Music’Halle
L’événement Music’Halle Bazas a été mis à jour le 2026-01-17 par La Gironde du Sud