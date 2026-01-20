Music’Halle Bazas

Music’Halle

Halle de la mairie Bazas Gironde

Tarif :

Date :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Music’Halle vient faire vibrer la ville de Bazas !

Rendez-vous sous la halle de la mairie pour deux soirées festives pleines de spectacles, de rythmes envoûtants, et l’énergie de concerts qui promettent de faire bouger les foules !

Une petite restauration et buvette seront disponibles sur place pour combler toutes les envies. .

Halle de la mairie Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 65 19 villa.boheme@wanadoo.fr

