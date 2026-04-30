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Music’Halles Sous les Halles Matignon

Music’Halles Sous les Halles Matignon mercredi 5 août 2026.

Lieu : Sous les Halles

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 22550 Matignon

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Matignon

Music’Halles

Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Programme à venir

Restauration & buvette sur place.   .

Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Music’Halles Matignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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